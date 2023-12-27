Apple заставят разрешить установку приложений в обход App Store

Nikkei: в Японии заставят Apple разрешить установку приложений в обход App Store

Японские власти намерены заставить компанию Apple разрешить установку приложений в обход магазина App Store. Об этом сообщает Nikkei Asia.

По информации источников агентства, японский регулятор готовит поправки в антимонопольное законодательство, согласно которым IT-компании не должны будут препятствовать работе сторонних магазинов. Авторы отметили, что в первую очередь закон касается Apple, которая запрещает установку приложений на свои устройства со стороны, минуя App Store.

Ожидается, что проект закона будет направлен в парламент в 2024 году. Он будет касаться четырех областей: магазины приложений и платежи, поиск, браузеры и операционные системы. Если закон примут, то Комиссия по справедливой торговле Японии сможет штрафовать компании, которые мешают работе сторонних магазинов с приложениями.

Журналисты Nikkei Asia заметили, что проект закона очень похож на Закон Европейского союза о цифровых рынках. Судя по всему, в будущем Apple может разрешить установку приложений в обход App Store — по крайней мере, в отдельных регионах.

В конце ноября представители компании Apple выступили против загрузки приложений в обход App Store. В корпорации назвали законы, разрешающие подобную практику установки приложений, «большим недоразумением».