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16:19, 27 декабря 2023Ценности

Тайное свидание Тимоти Шаламе и Кайли Дженнер случайно запечатлели на фото

Архивное фото

Архивное фото. Фото: Dimitrios Kambouris / Getty Images for WSJ. Magazine Innovators Awards

Тайное свидание актера Тимоти Шаламе и телезвезды Кайли Дженнер случайно запечатлели на фото. Соответствующая публикация появилась в Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) сына музыканта Трэвиса Баркера Лэндона.

Наследник мужа Кортни Кардашьян поделился в сторис видео с вечеринки, организованную в честь Рождества. На размещенных кадрах можно заметить беседующего с 26-летней предпринимательницей актера, который был одет в черный пиджак и белую рубашку. При этом он смотрел на возлюбленную и улыбался.

Ранее во время интервью телеканалу MTV Тимоти Шаламе забыл о концерте Бейонсе из-за поцелуев с Кайли Дженнер. Тогда сценарист Джош Горовиц поинтересовался у актера, какое музыкальное событие, по его мнению, оказалось самым лучшим в 2023 году. Перед тем, как сказать, знаменитость сделал паузу и задумался над ответом.

В апреле стало известно, что Шаламе и Дженнер состоят в отношениях с января 2023 года. Утверждалось, что пара вместе отметила Новый год в Аспене, после чего отправилась в отпуск на острова Теркс и Кайкос.

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      Мария Винар
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