ЦСКА проиграл СКА со счетом 0:2 в матче регулярного чемпионата КХЛ

Московский ЦСКА проиграл петербургскому СКА в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в Москве на стадионе «ЦСКА-Арена» и завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей. Заброшенными шайбами отметились нападающий Иван Зинченко (38-я минута) и защитник Александр Никишин (58-я минута, в пустые ворота).

Таким образом, ЦСКА потерпел пятое поражение подряд в КХЛ. До этого команда уступила московскому «Динамо», СКА, ярославскому «Локомотиву» и уфимскому «Салавату Юлаеву» (два последних матча — в овертайме).

После 44 матчей СКА занимает четвертое место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ, набрав 59 очков. ЦСКА располагается на шестом месте с 48 очками.

В следующем матче ЦСКА примет «Северсталь» из Череповца, а СКА — екатеринбургский «Автомобилист». Обе встречи пройдут 30 декабря.

