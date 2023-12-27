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01:58, 27 декабря 2023Мир

Посол Украины рассказал о последствиях отказа Запада от помощи Киеву

Посол Украины в Австралии Мирошниченко призвал Запад не пренебрегать Киевом

Фото: Sebastian Gollnow / Global Look Press

Пренебрежение Украиной приведет не только к поражению Киева, но угрожает безопасности союзников, таких как австралийцы. Об этом рассказал посол Украины в Австралии Василий Мирошниченко в своей статье для The Sydney Morning Herald.

По его словам, если Запад откажется от помощи Украине, он отвернется от своих «собственных демократий в пользу агрессии и автократии». Мирошниченко поблагодарил Австралию за то, что была «абсолютно преданным и активным другом Украины» с начала специальной военной операции (СВО).

Украине пришлось просить Австралию о дальнейшей поддержке в вопросах энергоснабжения, указал он. Посол предупредил Запад о последствиях и призвал не отказываться от помощи Киеву.

Ранее глава Минфина ФРГ Кристиан Линднер заявил, что учитывая значительные усилия Берлина по поддержке Киева, на данный момент Германия не видит предпосылок для увеличения размеров военной и финансовой помощи Украине.

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      Марина Совина
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