Украинский генерал высказался о положении ВСУ в 2024 году

Генерал Тарнавский заявил, что положение ВСУ в 2024 году может стать сложнее

Для войск Украины 2024 год может оказаться еще более сложным из-за необходимости закончить боевые действия. Об этом высказался командующий группировкой Вооруженных сил Украины (ВСУ) «Таврия», генерал Александр Тарнавский в беседе с «Би-би-си».

По его словам, даже сейчас положение на фронте можно назвать «напряженно сложным».

По мнению Тарнавского, чтобы достичь успеха украинским войскам на поле боя необходимы дополнительные силы и средства. В то же время, как он указал, дополнительная помощь не может гарантировать успех на фронте. В связи с этим он констатировал, что «сколько бы сил ни было, этого все равно мало».

Помимо этого, Тарнавский высоко оценил подготовленную российскими военными оборонительную линию. Он признал, что к атакам ВСУ российские войска готовились заранее. Генерал отметил и возможности российских войск в авиации, а также напомнил о большой плотности минных полей, насыщенности боевых порядков, противотанковых средств, радиоэлектронной борьбы и дронов. По его мнению, все это привело к провалам на фронте для войск Украины.

Ранее командование ВСУ также заявило о тяжелой обстановке на восточном фронте. ВСУ испытывают сложности на краснолиманском, северском и артемовском направлениях.