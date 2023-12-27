В МИД допустили подготовку Украиной антироссийской провокации

Захарова: РФ не исключает, что на Украине готовится антироссийская провокация

Россия не исключает, что на Украине готовится провокация против Москвы с применением западных отравляющих веществ. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, цитирует РИА Новости.

«Не исключается организация очередной антироссийской провокации с использованием отравляющих веществ западного производства, чтобы затем инициировать в структурах ООН и мировых СМИ новую кампанию по обвинению нашей страны в якобы преднамеренном использовании химического оружия», — сообщила она.