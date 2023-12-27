В МИД России раскрыли способ организации уличных протестов в Сербии
Попытку майданизации уличных протестов в Белграде организовали «по шаблонам из западных методичек». Данный способ раскрыла официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, сообщает ТАСС.
«Спустя неделю после внеочередных выборов в парламент республики Сербии под предлогом якобы имевших место фальсификаций предприняты попытки майданизации уличных протестов в Белграде. Задействованы известные шаблоны из западных методичек, уже неоднократно применявшихся в ряде стран, причем с неизменно трагическим результатом», — заявила она.
По ее словам, зачинщиками уличных протестов были активисты, которых мобилизовали и финансировали различные структуры, управляемые извне.
Представитель внешнеполитического ведомства также уточнила, что эти активисты цинично прикрываются борьбой за справедливость, говорят о правах человека, но на самом деле несут насилие против самой Сербии и против сербского народа.
Ранее Захарова пожелала украинцам на Новый год поскорее избавиться от засевших в Киеве неонацистов. Она отметила, что управляемая Западом украинская верхушка власти лишает людей исторической памяти.