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12:05, 27 декабря 2023Мир

В МИД России раскрыли способ организации уличных протестов в Сербии

Захарова: протесты в Белграде организовали по «шаблонам из западных методичек»
СюжетПротесты в России

Фото: Marko Djurica / Reuters

Попытку майданизации уличных протестов в Белграде организовали «по шаблонам из западных методичек». Данный способ раскрыла официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, сообщает ТАСС.

«Спустя неделю после внеочередных выборов в парламент республики Сербии под предлогом якобы имевших место фальсификаций предприняты попытки майданизации уличных протестов в Белграде. Задействованы известные шаблоны из западных методичек, уже неоднократно применявшихся в ряде стран, причем с неизменно трагическим результатом», — заявила она.

По ее словам, зачинщиками уличных протестов были активисты, которых мобилизовали и финансировали различные структуры, управляемые извне.

Представитель внешнеполитического ведомства также уточнила, что эти активисты цинично прикрываются борьбой за справедливость, говорят о правах человека, но на самом деле несут насилие против самой Сербии и против сербского народа.

Ранее Захарова пожелала украинцам на Новый год поскорее избавиться от засевших в Киеве неонацистов. Она отметила, что управляемая Западом украинская верхушка власти лишает людей исторической памяти.

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      Дарья Балацкая
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