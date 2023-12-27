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11:39, 27 декабря 2023Бывший СССР

Захарова пожелала гражданам Украины «избавиться от неонацистов»

Захарова пожелала гражданам Украины на Новый год «избавиться от неонацистов»
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: MFA Russia / Globallookpress.com

На пороге 2024 года гражданам Украины можно пожелать «поскорее избавиться от засевших в Киеве неонацистов». Об этом высказалась официальный представитель МИД России Мария Захарова, пишет ТАСС.

По ее словам, власти, засевшие в Киеве, сейчас «в угоду своим западным хозяевам превращают республику в выжженное поле». Российский дипломат также отметила, что они лишают людей исторической памяти.

В то же время Захарова понадеялась, что ничто не помешает людям отметить Новый год и Рождество на Украине. Причем «несмотря на кровь, на ересь и на ложь», которые распространяет нынешний президент Владимир Зеленский, добавила дипломат.

Ранее на Западе предрекли Украине скверный 2024 год. Bloomberg сообщал, что разрекламированные действия ВСУ закончились разочарованием. Украинские войска обескровлены и истощены, в то время как западная поддержка Киева ослабевает. По мнению агентства, главным в 2024-м станет вопрос о том, сможет ли Украина вообще продержаться.

Незадолго до этого также стало известно, что Украина и США разрабатывают стратегию боевых действий на 2024 год. По словам экспертов, единства в видении новой стратегии пока нет. Вашингтон настаивает на консервативной стратегии, в основе которой лежит сохранение контроля над территориями. В то же время Украина хочет проводить активные операции либо на земле, либо уже при помощи ударов на большие расстояния.

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      Варвара Кошечкина
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