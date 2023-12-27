В Минфине оценили сроки снижения ключевой ставки в России

Замглавы Минфина Чебесков анонсировал снижение ключевой ставки в конце 2024 года

Согласно оценке Минфина, к концу 2024 года в России начнется цикл снижения ключевой ставки. Об этом в эфире «РБК-ТВ» рассказал замглавы ведомства Иван Чебесков, слова которого приводит ТАСС.

«Прогнозы сейчас разные, но к концу года мы уже точно ожидаем, что это должно произойти», — сказал в интервью Чебесков.

Центробанк 15 декабря в пятый раз подряд повысил ключевую ставку, увеличив ее с 15 до 16 процентов годовых. Менее чем за полгода показатель вырос более чем в два раза, с 7,5 процента.

На фоне продолжающегося роста инфляционных ожиданий населения глава регулятора Эльвира Набиуллина объяснила необходимость жесткой денежно-кредитной политики (ДКП), сравнив экономику страны с автомобилем, двигатель которого может рано или поздно перегреться. Она признала, что к повышению ключевой ставки стоило приступить не в июле, а еще раньше, весной 2023 года. Теперь же, чтобы смягчить ДКП, по словам председателя Банка России, сначала придется убедиться, что инфляция в стране снижается устойчиво.