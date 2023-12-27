В России вспомнили о Евромайдане и заявили о ключевой роли в нем США и ЕС

Небензя: США и ЕС играли ключевую роль в украинском Евромайдане в 2014 году

Постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что уверен в ключевой роли США и ЕС в перевороте на Украине в 2014 году, известном как Евромайдан. Его слова с неформального заседания Совбеза ООН приводит РИА Новости.

Он указал, что принятое в ноябре 2013 года решение украинских властей отложить подписание соглашения об ассоциации с Евросоюзом было встречено «весьма организованными и скоординированными протестами». По его мнению, Запад разжигал, поощрял и управлял протестом, используя крайне правых радикалов и неонацистов.

Небензя также отметил, что сегодня об этом все чаще говорят западные эксперты и политики, приведя в пример слова конгрессмена Томаса Мэсси, «который заявил, что США помогли свергнуть избранное правительство».

Неформальная встреча Совбеза ООН на тему «Десять лет Евромайдана: шаг в пропасть» организовала Россия.

В ноябре Василий Небензя сравнил Владимира Зеленского с римскими императорами, известными гонениями на христиан.