В России запустят новые поезда «Ласточка» без западных деталей

РИА Новости: в РЖД запустят импортозамещенный аналог поездов «Ласточка»

Российские железные дороги (РЖД) запустят первый импортозамещенный аналог электропоезда «Ласточка». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу транспортной компании.

Поезд с названием «Финист» начнет курсировать с 28 декабря. Он перевезет пассажиров из Екатеринбурга в Каменск-Уральский.

Уточняется, что название нового поезда без западных деталей было выбрано в ходе народного голосования.

Ранее сообщалось, что РЖД совместно с профильными ведомствами прорабатывают возможность посадки пассажиров по предъявлению QR-кода из мобильного приложения «Госуслуги». В компании отметили, что пока идет процесс согласования законодательной базы для проведения эксперимента.