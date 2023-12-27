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13:39, 27 декабря 2023Путешествия

В России запустят новые поезда «Ласточка» без западных деталей

РИА Новости: в РЖД запустят импортозамещенный аналог поездов «Ласточка»

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

Российские железные дороги (РЖД) запустят первый импортозамещенный аналог электропоезда «Ласточка». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу транспортной компании.

Поезд с названием «Финист» начнет курсировать с 28 декабря. Он перевезет пассажиров из Екатеринбурга в Каменск-Уральский.

Уточняется, что название нового поезда без западных деталей было выбрано в ходе народного голосования.

Ранее сообщалось, что РЖД совместно с профильными ведомствами прорабатывают возможность посадки пассажиров по предъявлению QR-кода из мобильного приложения «Госуслуги». В компании отметили, что пока идет процесс согласования законодательной базы для проведения эксперимента.

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      Мария Борисова
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