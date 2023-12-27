В России запустят новые поезда «Ласточка» без западных деталей
РИА Новости: в РЖД запустят импортозамещенный аналог поездов «Ласточка»
Российские железные дороги (РЖД) запустят первый импортозамещенный аналог электропоезда «Ласточка». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу транспортной компании.
Поезд с названием «Финист» начнет курсировать с 28 декабря. Он перевезет пассажиров из Екатеринбурга в Каменск-Уральский.
Уточняется, что название нового поезда без западных деталей было выбрано в ходе народного голосования.
Ранее сообщалось, что РЖД совместно с профильными ведомствами прорабатывают возможность посадки пассажиров по предъявлению QR-кода из мобильного приложения «Госуслуги». В компании отметили, что пока идет процесс согласования законодательной базы для проведения эксперимента.