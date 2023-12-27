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03:37, 27 декабря 2023Мир

В России заявили о передаче средств на восстановление экономики Украины в ВСУ

Посол Люблинский: деньги Австрии на восстановление экономики Украины идут в ВСУ

Фото: Kay Nietfeld / Globallookpress.com

Посол России в Вене Дмитрий Люблинский заявил, что деньги, направленные Австрией на восстановление экономики Украины, идут на нужды Вооруженных сил страны (ВСУ). Его слова приводит РИА Новости.

Дипломат подчеркнул, что австрийская сторона участвует в бесконечной накачке республики западными вооружениями, отправляя средства в «Фонд мира» Европейского союза (ЕС). Он уточнил, что Вена передала в виде пожертвований на восстановление украинской экономики более 150 миллионов евро за год, непосредственно правительство выделило еще 80 миллионов.

«Да, речь до сих пор не шла о прямых поставках вооружений. Нет никаких сомнений, что эти средства идут на финансирование ВСУ, а вовсе не на мирные проекты», — сказал Любинский.

Он назвал риторическим вопросом то, как подобная ситуация сочетается с принципами нейтралитета. По его словам, Австрия может потерять многое на международной арене, в то время как приобретения очень сомнительны.

Ранее канцлер Австрии Карл Нехаммер заявил, что Вена выступает против начала переговоров о членстве Украины в Европейском союзе. Он подчеркнул, что вступление республики не должно идти в ущерб другим странам, которые давно находятся на пути в Евросоюз.

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      Марина Совина
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