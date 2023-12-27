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11:02, 27 декабря 2023Бывший СССР

В Совфеде заявили об организации протестов в Пицунде из-за рубежа

Сенатор Карасин: протесты в Пицунде подогревались из-за рубежа
Григорий Карасин

Григорий Карасин. Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Протесты абхазской оппозиции из-за дачи в Пицунде искусственно подогревались извне. Об этом заявил глава международного комитета Совета Федерации Григорий Карасин, передает РИА Новости.

«Это госдача старая, сталинская. Она по межправсоглашению стала принадлежать нам. Соглашение было подписано два года назад, на днях документ будет ратифицирован», — заявил он.

По мнению сенатора, организацией протестов занимались представители соседних стран, заинтересованных в беспорядках. Он также подчеркнул, что к этой ситуации надо относиться спокойно.

Акции протеста начались после того, как оппозиционные силы потребовали исключения из повестки заседания, которое должно состояться в среду, 27 декабря, вопроса ратификации межправительственного соглашения о передаче государственной дачи в Пицунде в собственность России. Несмотря на это, парламент Абхазии утвердил соответствующий документ.

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      Александр Курбатов
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