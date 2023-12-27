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12:38, 27 декабря 2023Мир

В Турции раскрыли реальные сроки ратификации парламентом членства Швеции в НАТО

Yeni Şafak: ратификация парламентом Турции членства Швеции в НАТО будет долгой

Фото: TT News Agency / Jonas Ekstromer / Reuters

Ратификация членства Швеции в НАТО Генеральной ассамблеей парламента Турции будет долгой. Об этом сообщает Yeni Şafak со ссылкой на источники.

Как отмечает издание, реальные сроки ратификации зависят от внешнего фактора. Турция будет ждать шагов от Конгресса США по продаже Анкаре истребителей F-16 для полноправного одобрения членства Швеции. «Фуат Октай, председатель комитета по иностранным делам, отвечая на вопросы журналистов на выходе из комитета, сказал, что предложение не перейдет быстро на стадию Генеральной Ассамблеи», — говорится в статье.

26 декабря источник в турецких политических кругах сообщил, что страна одобрит заявку Швеции на членство в НАТО в ответ на позитивные новости из США по продаже Анкаре истребителей F-16.

В тот же день стало известно, что комиссия по иностранным делам парламента Турции одобрила протокол вступления Швеции в НАТО. Уточнялось, что следующим этапом является рассмотрение Генеральной ассамблеей.

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      Дарья Балацкая
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