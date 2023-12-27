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13:12, 27 декабря 2023Бывший СССР

В Верховной Раде предложили ввести новый праздник

Депутаты Верховной Рады предложили ввести праздник День благодарения Богу

Фото: Hennadii Minchenko / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

В Верховной Раде предложили ввести новый праздник День благодарения Богу. Законопроект опубликован на сайте украинского парламента.

Авторами инициативы стали сразу 15 депутатов, среди них спикер Рады Руслан Стефанчук, его первый заместитель Александр Корниенко, а также глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия. Предложение зарегистрировали в новый день празднования Рождества Христова — 25 декабря.

Ранее на Украине приняли закон о переносе Рождества с 7 января на 25 декабря. Нардеп Ярослав Железняк объяснил, что целью законопроекта был отказ от «российского наследия».

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      Алевтина Запольская
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