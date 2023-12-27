Депутаты Верховной Рады предложили ввести праздник День благодарения Богу

В Верховной Раде предложили ввести новый праздник День благодарения Богу. Законопроект опубликован на сайте украинского парламента.

Авторами инициативы стали сразу 15 депутатов, среди них спикер Рады Руслан Стефанчук, его первый заместитель Александр Корниенко, а также глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия. Предложение зарегистрировали в новый день празднования Рождества Христова — 25 декабря.

Ранее на Украине приняли закон о переносе Рождества с 7 января на 25 декабря. Нардеп Ярослав Железняк объяснил, что целью законопроекта был отказ от «российского наследия».