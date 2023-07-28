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14:27, 28 июля 2023Бывший СССР

Зеленский утвердил перенос празднования Рождества на Украине

Президент Украины Зеленский перенес празднование Рождества на 25 декабря

Фото: Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о переносе празднования Рождества в стране на 25 декабря. Об этом свидетельствуют данные на сайте Верховной Рады республики.

«28 июля 2023 года. Возвращен с подписью от президента Украины», — следует из информации на сайте.

14 июля Рада утвердила законопроект о переносе празднования Рождества с 7 января на 25 декабря. Украинский депутат Ярослав Железняк заявлял, что документ планируют подписать после 28 июля. Он уточнил, что целью законопроекта является отказ от «российского наследия».

28 июня Зеленский внес в Верховную Раду проект закона о переносе празднования Рождества. Сообщалось, что изменения затронут и некоторые другие праздники, в том числе День защитников и защитниц Украины, который отмечался 14 октября.

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    Кристина Есикова
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