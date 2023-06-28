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12:21, 28 июня 2023Бывший СССР

Зеленский внес в Раду законопроект о переносе празднования Рождества

Президент Украины Зеленский внес в Раду законопроект о переносе Рождества на 25 декабря

Фото: Al Elmes / Unsplash

Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект о переносе празднования Рождества с 7 января на 25 декабря, передает Telegram-канал Klymenko Time.

Изменения коснутся и некоторых других дат праздников. В частности, День защитников и защитниц Украины будет отмечаться 1 октября вместо 14 октября, а День украинской государственности предлагается перенести с 28 на 15 июля.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков оценил ситуацию с православием на Украине и предложил дождаться того времени, когда в стране американский язык заменит украинский. Идею о переносе Рождества он назвал безумием и вакханалией.

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    Алевтина Запольская
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