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21:14, 24 мая 2023Россия

Песков оценил идею переноса Рождества на Украине

Пресс-секретарь президента Песков назвал вакханалией изменение календаря церкви на Украине
Дмитрий Песков

Дмитрий Песков. Фото: Reuters

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал идею о возможном переносе Рождества на Украине. Его слова привел журналист Павел Зарубин в своем Telegram-канале.

Песков оценил ситуацию с православием на Украине и предложил дождаться того времени, когда в стране американский язык заменит украинский. Идею о переносе Рождества он назвал безумием и вакханалией.

«По-русски говоря, это такое, знаете, вакханалия. Это безумие. К сожалению. К сожалению. Я бы, наверное, так вот, знаете, если — ну это такие шутки через слезы, да, наверное, давайте подождем, когда они объявят, что больше нет украинского языка, а есть американский язык», — подчеркнул Песков.

Ранее глава Православной церкви Украины (ПЦУ) Епифаний заявил, что в мае церковь примет решение о переходе на другой календарь. В частности, празднование Рождества могут перенести с 7 января на 25 декабря.

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Марина Совина
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