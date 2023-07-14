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12:32, 14 июля 2023Бывший СССР

На Украине утвердили законопроект о переносе празднования Рождества

Рада Украины утвердила законопроект о переносе празднования Рождества на 25 декабря

Фото: Walter Chávez / Unsplash

Верховная Рада Украины утвердила законопроект о переносе празднования Рождества с 7 января на 25 декабря. Об этом сообщил украинский депутат Ярослав Железняк в своем Telegram-канале.

«Рада изменила даты государственных праздников. (…) 25 декабря — Рождество Христово (вместо 7 января). (…) 15 июля — День украинской государственности. 1 октября — День защитников и защитниц Украины», — говорится в публикации.

По словам Железняка, указанный законопроект подпишут после 28 июля. Он уточнил, что целью документа является отказ от «российского наследия».

28 июня президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект о переносе празднования Рождества с 7 января на 25 декабря. Сообщалось, что изменения затронут и некоторые другие праздники, в том числе День защитников и защитниц Украины, который отмечался 14 октября.

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    Кристина Есикова
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