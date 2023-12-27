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19:07, 27 декабря 2023Культура

Вика Цыганова упала в обморок возле Кремлевского дворца

Певица Вика Цыганова упала в обморок возле Кремлевского дворца

Российская певица Вика Цыганова упала в обморок возле Кремлевского дворца. Видео с инцидентом опубликовал Telegram-канал Mash.

Ситуация произошла после спектакля-сказки для детей из Донецкой народной республики (ДНР). После окончания постановки Цыганова планировала выступить перед зрителями с речью, однако после того, как спектакль закончился, охрана начала выпроваживать гостей на выход. Осознав, что Цыганова не сможет поздравить детей и поговорить с ними, певица начала сильно нервничать. Из-за переживаний у нее поднялось давление, и она потеряла сознание.

На кадрах видно, как окружавшие исполнительницу люди подхватывают ее и просят о помощи.

В ноябре Вика Цыганова рассказала, что у нее были проблемы с головой.

Ранее российский певец Анатолий Цой, выступающий под псевдонимом TSOY, упал в обморок во время съемок клипа.

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      Анастасия Астахова
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