Певица Вика Цыганова упала в обморок возле Кремлевского дворца

Российская певица Вика Цыганова упала в обморок возле Кремлевского дворца. Видео с инцидентом опубликовал Telegram-канал Mash.

Ситуация произошла после спектакля-сказки для детей из Донецкой народной республики (ДНР). После окончания постановки Цыганова планировала выступить перед зрителями с речью, однако после того, как спектакль закончился, охрана начала выпроваживать гостей на выход. Осознав, что Цыганова не сможет поздравить детей и поговорить с ними, певица начала сильно нервничать. Из-за переживаний у нее поднялось давление, и она потеряла сознание.

На кадрах видно, как окружавшие исполнительницу люди подхватывают ее и просят о помощи.

В ноябре Вика Цыганова рассказала, что у нее были проблемы с головой.

Ранее российский певец Анатолий Цой, выступающий под псевдонимом TSOY, упал в обморок во время съемок клипа.