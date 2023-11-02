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14:13, 2 ноября 2023Культура

Вика Цыганова рассказала о проблемах с головой

Певица Вика Цыганова рассказала о проблемах с головой на протяжении 15 лет

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

Российская певица Вика Цыганова рассказала в социальных сетях, что у нее были проблемы с головой. Ее слова приводит «Комсомольская правда».

Такое признание артистка решила сделать после того, как пользователи сети раскритиковали ее за высказывания на интервью у Юрия Дудя (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов), а она в ответ заявила, что на соответствующем видео ее вместе с мужем Вадимом Цыгановым воссоздали с помощью нейросети.

«Господи, я не буду вам объяснять, что были у меня проблемы с головой очень большие. Лечилась я 15 лет. И, возможно, не всегда очень хорошо когнитивные [функции] у меня устанавливаются», — поведала исполнительница, добавив, что ей достаточно ее сердца и веры.

Ранее Вика Цыганова и ее супруг в интервью у Дудя рассказали о том, как решили написать гимн частной военной компании (ЧВК) «Вагнер». Позже певица призналась, что была разочарована опубликованным видеороликом.

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      Анастасия Астахова
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