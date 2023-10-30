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11:11, 30 октября 2023Культура

Вика Цыганова призналась в разочаровании от интервью у Дудя

Певица Вика Цыганова заявила, что разочарована интервью у Юрия Дудя

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Российская певица Вика Цыганова призналась, что была разочарована интервью, которое вместе с супругом Вадимом Цыгановым дала Юрию Дудю (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов). Ее слова приводит «Московский комсомолец».

Исполнительница отметила, что была другого мнения об интервьюере до их разговора.

«Я думала, он умнее, смекалистей, а человек просто кидался какашками в сторону России», — заявила артистка.

Незадолго до этого Цыганова заявила, что не давала интервью Дудю, пояснив, что на соответствующем видео ее вместе с мужем Вадимом Цыгановым воссоздали с помощью нейросети.

Ранее супруги рассказали о том, как решили написать гимн частной военной компании (ЧВК) «Вагнер».

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      Анастасия Астахова
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