Власти продлили запрет на вывоз из России некоторых товаров и оборудования

Запрет на вывоз из РФ некоторых видов товаров и оборудования продлили на 2 года

Срок действия временного запрета на вывоз из России некоторых товаров и оборудования продлевается на два года, до 31 декабря 2025 года. Постановление об этом подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

В сообщении кабмина отмечается, что указанные ограничения распространяются в том числе на технологическое, медицинское оборудование, сельхозтехнику, электрическую аппаратуру, турбины, ядерные реакторы, кабели волоконно-оптические, отдельные виды летательных аппаратов, радиолокационные приборы, аккумуляторы, станки для обработки металла. Отмечается, что вывоз запрещен во все страны, кроме государств Евразийского экономического союза.

Перечень запрещенного к экспорту из страны был определен правительством России в марте 2022 года во исполнение указа главы государства. В общей сложности в список включили более 200 наименований.

Ранее стало известно, что президент России Владимир Путин подписал закон, разрешающий снижать и обнулять пошлины на экспорт в дружественные страны, что является мерой поддержки попавших под санкции компаний.

