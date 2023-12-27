Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
17:07, 27 декабря 2023Из жизни

Пенсионерка не перенесла волнений из-за неправильного счета за водопровод

В Италии пенсионерка умерла из-за неправильного счета за ЖКУ на тысячи евро

Фото: Regis Duvignau / Reuters

Престарелая жительница Италии, которой по ошибке прислали неправильный счет за услуги ЖКХ на 15 тысяч евро, не перенесла волнений. Об этом сообщает РИА Новости.

У 88-летней Катерины Джовинаццо из коммуны Кампороссо случился приступ, когда она обнаружила, что за пользование водопроводом с августа по октябрь придется заплатить 15,3 тысячи евро (более 1,5 миллиона рублей). В начале декабря сообщалось, что она попала в реанимацию. Теперь стало известно, что спасти ее не удалось.

Материалы по теме:
Запарили уже Россияне страдают от прорыва батарей в квартирах
Запарили ужеРоссияне страдают от прорыва батарей в квартирах
21 февраля 2018
Покатались — и хватит В России нашли тысячи лифтов-убийц. Это страшно
Покатались — и хватитВ России нашли тысячи лифтов-убийц. Это страшно
20 июня 2018

Коммунальщики объяснили произошедшее тем, что перепутали счет Джовинаццо и другого клиента. В действительности ей следовало заплатить только 55 евро (5,6 тысячи рублей). Компания обещала вернуть половину неправильной суммы, которую успел выплатить банк пенсионерки.

Ранее сообщалось, что жители Ирландии начали выстраиваться в огромные очереди к банкоматам из-за ошибки. Банкоматы выдавали деньги, даже если у клиента было пусто на счету.

Что думаешь? Оцени!
      Олег Парамонов
      Комментарии отключены
      Последние новости

      «Нечастая история» Российские военные овладели арсеналом западных ракет в ДНР. Как это произошло?

      Раскрыты подробности тайной жизни российских телезвезд

      Адвокат высказалась о судьбе миллиардного иска к Ивлеевой

      В России заявили о независимости от продуктов из недружественных стран

      В Запорожской области спрогнозировали окончание СВО

      Верховный суд отменил приговор осужденному за рекордную взятку экс-депутату

      В РАМТ отменили все спектакли по произведениям Акунина

      Иран призвал Совбез ООН осудить Израиль за действия на Ближнем Востоке

      Пенсионерка не перенесла волнений из-за неправильного счета за водопровод

      Пенсионерка не перенесла ошибочно начисленной ей суммы за оплату услуг ЖКХ

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости