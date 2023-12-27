Пенсионерка не перенесла волнений из-за неправильного счета за водопровод

В Италии пенсионерка умерла из-за неправильного счета за ЖКУ на тысячи евро

Престарелая жительница Италии, которой по ошибке прислали неправильный счет за услуги ЖКХ на 15 тысяч евро, не перенесла волнений. Об этом сообщает РИА Новости.

У 88-летней Катерины Джовинаццо из коммуны Кампороссо случился приступ, когда она обнаружила, что за пользование водопроводом с августа по октябрь придется заплатить 15,3 тысячи евро (более 1,5 миллиона рублей). В начале декабря сообщалось, что она попала в реанимацию. Теперь стало известно, что спасти ее не удалось.

Коммунальщики объяснили произошедшее тем, что перепутали счет Джовинаццо и другого клиента. В действительности ей следовало заплатить только 55 евро (5,6 тысячи рублей). Компания обещала вернуть половину неправильной суммы, которую успел выплатить банк пенсионерки.

Ранее сообщалось, что жители Ирландии начали выстраиваться в огромные очереди к банкоматам из-за ошибки. Банкоматы выдавали деньги, даже если у клиента было пусто на счету.