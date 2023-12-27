Пенсионерка не перенесла волнений из-за неправильного счета за водопровод
Престарелая жительница Италии, которой по ошибке прислали неправильный счет за услуги ЖКХ на 15 тысяч евро, не перенесла волнений. Об этом сообщает РИА Новости.
У 88-летней Катерины Джовинаццо из коммуны Кампороссо случился приступ, когда она обнаружила, что за пользование водопроводом с августа по октябрь придется заплатить 15,3 тысячи евро (более 1,5 миллиона рублей). В начале декабря сообщалось, что она попала в реанимацию. Теперь стало известно, что спасти ее не удалось.
Коммунальщики объяснили произошедшее тем, что перепутали счет Джовинаццо и другого клиента. В действительности ей следовало заплатить только 55 евро (5,6 тысячи рублей). Компания обещала вернуть половину неправильной суммы, которую успел выплатить банк пенсионерки.
Ранее сообщалось, что жители Ирландии начали выстраиваться в огромные очереди к банкоматам из-за ошибки. Банкоматы выдавали деньги, даже если у клиента было пусто на счету.