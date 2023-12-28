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18:42, 28 декабря 2023Ценности

48-летняя Анджелина Джоли восхитила фанатов внешностью без макияжа

Фото: Yara Nardi / Reuters

Американская актриса, режиссер и продюсер Анджелина Джоли попала в объектив папарацци и восхитила фанатов внешностью без макияжа. Соответствующие снимки и комментарии появились на сайте издания Daily Mail.

48-летнюю знаменитость заметили с ее детьми у магазина в Нью-Йорке. На размещенных кадрах она запечатлена в классическом костюме темно-синего цвета, состоящем из жакета и широких брюк. При этом на ней были надеты топ и лакированные остроносые туфли. Кроме того, она взяла с собой солнцезащитные очки и стеганую сумку.

Читатели издания оценили внешний вид звезды, о чем принялись писать в комментариях под материалом. «Очень красивая», «Шикарная дама», «Непринужденная роскошь», «Она прекрасно выглядит», «Ее красоте можно позавидовать», — высказывались они.

Ранее Анджелина Джоли снялась в прозрачном наряде для журнала The Wall Street Journal. Так, на одном из размещенных фото знаменитость позировала в мини-платье, сквозь ткань которого были видны бюстгальтер и трусы с высокой посадкой.

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      Мария Винар
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