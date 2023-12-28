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01:09, 28 декабря 2023Ценности

50-летняя Хайди Клум решила позагорать топлес

Кадр: @heidiklum

Немецкая супермодель, актриса и телеведущая Хайди Клум поделилась откровенным видео. Публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

50-летняя манекенщица решила позагорать на пляже топлес, сняв с себя бюстгальтер от купальника и прикрыв обнаженную грудь рукой. При этом на размещенных кадрах видно, что на ее лице отсутствует макияж, а волосы распущены.

В конце ролика она переместила камеру и взяла лежащие на пледе солнцезащитные очки черного цвета.

Ранее Хайди Клум сняла себя крупным планом в откровенном наряде. Тогда знаменитость предстала перед камерой в блестящем нежно-розовом платье, который был расшит разноцветными пайетками. В видео можно было заметить, что модель не стала надевать под изделие бюстгальтер.

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      Мария Винар
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