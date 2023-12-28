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19:30, 28 декабря 2023Культура

Адвокат Киркорова опроверг разрыв рекламных контрактов с артистом

Адвокат Киркорова заявил, что не слышал о разрыве рекламных контрактов с певцом

Фото: Bulkin Sergey / Globallookpress.com

Адвокат эстрадного певца Филиппа Киркорова Александр Добровинский опроверг сообщения о разрыве рекламных контрактов с артистом. Его слова приводит Telegram-канал Daily Storm.

«О разрыве контрактов я не слышал до сегодняшнего дня», — заявил адвокат. Он также отметил, что речи об уголовном деле из-за пропаганды ЛГБТ (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистской организацией и запрещено в России) в отношении участников голой вечеринки блогерши Анастасии Ивлеевой в столичном клубе Mutabor не идет.

Ранее сообщалось, что участники голой вечеринки Ивлеевой начали лишаться рекламных контрактов. По данным газеты «Коммерсантъ», МТС, ТНТ, НТВ, а также ряд других медиа и рекламных компаний заморозили контракты с Киркоровым, Димой Биланом, Лолитой, Aнной Asti (настоящее имя — Анна Дзюба), а также с самой Ивлеевой.

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      Варвара Кошечкина
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