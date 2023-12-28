Адвокат Киркорова опроверг разрыв рекламных контрактов с артистом

Адвокат Киркорова заявил, что не слышал о разрыве рекламных контрактов с певцом

Адвокат эстрадного певца Филиппа Киркорова Александр Добровинский опроверг сообщения о разрыве рекламных контрактов с артистом. Его слова приводит Telegram-канал Daily Storm.

«О разрыве контрактов я не слышал до сегодняшнего дня», — заявил адвокат. Он также отметил, что речи об уголовном деле из-за пропаганды ЛГБТ (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистской организацией и запрещено в России) в отношении участников голой вечеринки блогерши Анастасии Ивлеевой в столичном клубе Mutabor не идет.

Ранее сообщалось, что участники голой вечеринки Ивлеевой начали лишаться рекламных контрактов. По данным газеты «Коммерсантъ», МТС, ТНТ, НТВ, а также ряд других медиа и рекламных компаний заморозили контракты с Киркоровым, Димой Биланом, Лолитой, Aнной Asti (настоящее имя — Анна Дзюба), а также с самой Ивлеевой.