Армия России остановила продвижение ВСУ на одном из направлений в зоне СВО

Минобороны сообщило об остановке продвижения ВСУ на краснолиманском направлении

Украинским войскам не удалось улучшить свои позиции на краснолиманском направлении в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Об этом сообщило Минобороны России в официальном Telegram-канале военного ведомства.

В пресс-службе группировки российских войск «Центр» в зоне СВО сообщили, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) предприняли попытку атаки в районе Торского выступа.

Продвижение противника было остановлено операторами FPV-дронов, отметили в Минобороны. При этом ВСУ понесли потери в личном составе, также в ходе боев были уничтожены танк и БМП-1 украинских войск.

Суточные потери ВСУ на указанном направлении составили около 190 человек.

Ранее российская система противовоздушной обороны сбила украинский военно-транспортный вертолет Ми-8 в небе над Донецкой народной республикой. Всего за время проведения СВО, по данным Минобороны, по состоянию на 27 декабря было уничтожено 262 вертолета ВСУ.