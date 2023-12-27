Российские средства ПВО сбили украинский вертолет Ми-8

Минобороны России заявило о сбитом средствами ПВО в ДНР вертолете Ми-8 ВСУ

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили в зоне спецоперации вертолет Ми-8 Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Он уточнил, что вертолет был уничтожен в районе населенного пункта Водяное Донецкой народной республики (ДНР).

Конашенков добавил, что силами ПВО перехвачено семь снарядов реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS, противолокационная ракета HARM и управляемая авиационная бомба JDAM. Помимо этого, уничтожены 17 украинских беспилотников в районе Горловки и Кирилловки ДНР, Белогоровки и Новодружеска Луганской народной республики (ЛНР), Раденска и Песчановки Херсонской области, а также Балочек Запорожской области.

По данным Минобороны России, всего с начала спецоперации российские войска уничтожили 16765 единиц военной автомобильной спецтехники, 7527 орудий полевой артиллерии и минометов, 1189 боевых машин РСЗО, 14341 танк и других боевых бронемашин, 442 зенитных ракетных комплекса, 10121 беспилотник, а также 560 самолетов и 262 вертолета ВСУ.

Ранее, 27 декабря, средства ПВО сбили два украинских тактических бомбардировщика Су-24. Самолеты были уничтожены в районе населенного пункта Жовтень Николаевской области и Николаевки Днепропетровской области.