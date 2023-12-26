Российские средства ПВО сбили два украинских бомбардировщика Су-24

Минобороны России заявило о сбитых средствами ПВО в зоне спецоперации Су-24 ВСУ

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили в зоне спецоперации два тактических бомбардировщика Су-24 Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Он уточнил, что самолеты были уничтожены в районе Жовтени Николаевской области и Николаевки Днепропетровской области.

Конашенков добавил, что силами ПВО также были перехвачены пять снарядов реактивных систем залпового огня HIMARS. Помимо этого, уничтожены 24 украинских беспилотника в районе Токаревки Харьковской области, Кременной, Сватова и Лисичанска Луганской народной республики (ЛНР), Горловки, Александровки и Старомихайловки Донецкой народной республики (ДНР), а также возле населенного пункта Обрывка Херсонской области.

Ранее министр обороны Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину о взятии под контроль Марьинки в ДНР. По его словам, это отодвинуло артиллерию ВСУ от Донецка. Глава оборонного ведомства также подчеркнул, что Вооруженные силы (ВС) России получили дополнительные возможности по ведению боевых действий на данном направлении.