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18:44, 28 декабря 2023Экономика

Банк России дал рекомендации по невыдаче кредитов коррупционерам

ЦБ призвал искать доказательства законности средств на покупку заложенного жилья

Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ

ЦБ РФ предупредил банки, что при выдаче кредитов чиновникам или связанным с ними лицам под залог недвижимости, в отношении которой нет доказательств покупки на законные доходы, имущество, находящееся в залоге у кредитной организации, могут обратить в доход государства, следует из письма, подписанного председателем Банка России Эльвирой Набиуллиной.

Чтобы минимизировать потери, возможные при кредитовании коррупционеров, ЦБ рекомендовал банкам получать больше информации о заемщике, в частности, устанавливать, является ли он чиновником. В случае утвердительного ответа предлагается добиваться подтверждения приобретения закладываемого имущества на законные доходы.

Также кредитным организациям рекомендовали тщательнее оценивать риски, которые могут возникнуть из-за связанности должностного лица и заемщика.

Ранее стало известно, что за первые девять месяцев 2023 года суды в России изъяли у коррупционеров имущество более чем на 220 миллиардов рублей. По данным Генпрокуратуры, в доход государства, в частности, поступило 3472 объекта недвижимости на общую сумму свыше 120 миллиардов рублей.

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      Дмитрий Воронин
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