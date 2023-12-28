Банк России дал рекомендации по невыдаче кредитов коррупционерам

ЦБ призвал искать доказательства законности средств на покупку заложенного жилья

ЦБ РФ предупредил банки, что при выдаче кредитов чиновникам или связанным с ними лицам под залог недвижимости, в отношении которой нет доказательств покупки на законные доходы, имущество, находящееся в залоге у кредитной организации, могут обратить в доход государства, следует из письма, подписанного председателем Банка России Эльвирой Набиуллиной.

Чтобы минимизировать потери, возможные при кредитовании коррупционеров, ЦБ рекомендовал банкам получать больше информации о заемщике, в частности, устанавливать, является ли он чиновником. В случае утвердительного ответа предлагается добиваться подтверждения приобретения закладываемого имущества на законные доходы.

Также кредитным организациям рекомендовали тщательнее оценивать риски, которые могут возникнуть из-за связанности должностного лица и заемщика.

Ранее стало известно, что за первые девять месяцев 2023 года суды в России изъяли у коррупционеров имущество более чем на 220 миллиардов рублей. По данным Генпрокуратуры, в доход государства, в частности, поступило 3472 объекта недвижимости на общую сумму свыше 120 миллиардов рублей.