В России у коррупционеров изъяли имущество на сотни миллиардов рублей

Суды в России изъяли у коррупционеров имущество на сумму более 220 млрд рублей

За девять месяцев 2023 года, с января по сентябрь, суды в России изъяли у коррупционеров имущество более чем на 220 миллиардов рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на генпрокурора РФ Игоря Краснова.

По его словам, в доход государства, в частности, поступило 3472 объекта недвижимости на общую сумму свыше 120 миллиардов рублей. «Будем продолжать внимательно отслеживать имущественное положение всех таких чиновников, продавших государственные интересы за возможность ведения роскошного образа жизни. Ни у кого иллюзий на этот счет быть не должно», — заявил Краснов.

Он также отметил, что приоритетом для Генпрокуратуры является борьба с коррупцией в Оборонно-промышленном комплексе, сферах мобилизации и освоения бюджета. Только за первое полугодие 2023-го по результатам надзорных проверок было заведено более 1,6 тысячи уголовных дел.

В частности, по словам Краснова, в Ставропольском крае были вскрыты факты хищения более 77 миллионов рублей, выделенных на закупку жизненно необходимых вещей для участников СВО.

Генеральная прокуратура России заинтересовалась подорожанием куриных яиц. Глава ведомства Игорь Краснов поручил проверить факты необоснованного повышения стоимости продуктов в регионах и принять меры.