Блогерша Лерчек сделала пластическую операцию

Российская блогерша Валерия Чекалина, известная как Лерчек (Lerchek), сделала пластическую операцию. Соответствующие кадры появились в Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) певицы Александры Беляковой.

В размещенном ролике инфлюэнсерша показала, что с ней происходило за время, пока она не выходила в соцсети. В одном из отрывков 31-летняя юзерша предстала в белом халате, демонстрируя нанесенные маркером разметки на теле. На кадрах видно, что Чекалина планировала скорректировать форму груди.

Затем блогерша также продемонстрировала видео из операционной, на котором доктор во время манипуляций держит в руках специальные материалы. Помимо этого, в одном из отрывков ролика Чекалина также предстала с кислородной маской, лежа в больничной койке.

Ранее в декабре Лерчек вернулась в соцсети. Чекалина выложила ролик, в котором она, ее супруг Артем Чекалин и двое их детей выходят из большой подарочной коробки.