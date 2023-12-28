Экс-вокалистка The Pussycat Dolls показала фигуру в бикини на отдыхе

Экс-вокалистка американской поп-группы The Pussycat Dolls Эшли Робертс показала фигуру в откровенном наряде на отдыхе. Соответствующая публикация появилась в ее Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

На размещенном кадре 42-летняя певица, стоя в море и держа в одной руке прозрачный стакан с напитком, продемонстрировала подтянутую фигуру с кубиками пресса. При этом она надела бикини черного цвета с трусами и бюстгальтером на завязках.

Кроме того, звезда собрала светлые волосы в высокий хвост и надела солнцезащитные очки. Известно, что артистка проводит отпуск в Майами.

Ранее в декабре 50-летняя Хайди Клум сняла себя крупным планом в откровенном наряде. Звезда продемонстрировала глубокое декольте, отказавшись от бюстгальтера.