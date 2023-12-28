Перечислены главные провалы Apple

КПК Newton, мышь и приставку Pippin включили в список провальных гаджетов Apple

Журналисты издания Quartz перечислили самые провальные продукты компании Apple. Список из 12 устройств доступен на сайте медиа.

Топ возглавил карманный компьютер (КПК) Newton, который «опередил время», но провалился в продаже и был отменен Стивом Джобсом. Ниже расположилась USB-мышь, имеющая форму шайбы: «дизайн был просто ужасен, а форма не могла быть менее эргономичной». На третьем месте оказалась приставка Pippin, которую проигнорировали производители игр и геймеры.

Ниже расположились сервис Ping — аналог социальной сети для музыкантов, компьютер Twentieth Anniversary Macintosh (TAM), ноутбуки MacBook с ненадежной клавиатурой «бабочкой», телевизор-компьютер Macintosh TV, провалившийся в продаже настольный компьютер Apple III, отмененная беспроводная зарядка AirPower.

В заключении журналисты выбрали медиацентр iPod Hi-Fi, операционную систему Macintosh Copland и мощный компьютер Power Mac G4 Cube. «Некоторые из этих злополучных устройств были либо плохо реализованы, либо слишком амбициозны, но почти все они повлияли на девайсы, которыми сегодня пользуются фанаты Apple», — подытожили авторы.

В конце декабря в сети выложили видео с прототипом невыпущенной индукционной зарядки для гаджетов Apple. По словам коллекционера, заполучившего устройство, при определенных режимах аксессуар нагревал и портил смартфоны и наушники.