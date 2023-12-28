Крупнейшая криптобиржа призвала россиян срочно выводить деньги

Binance призвала россиян вывести деньги до 29 декабря 2023-го

Крупнейшая криптовалютная биржа Binance призвала россиян срочно выводить деньги. Об этом со ссылкой на службу поддержки Binance сообщает РБК Крипто.

Компания разослала клиентам из России напоминания, что вскоре перестанет поддерживать операции с рублем. Пользователям рекомендовали вывести средства до 29 декабря 2023 года — с пятницы открытые позиции на площадке начнут закрывать. Деньги можно перевести на биржу CommEX или любую другую криптоплатформу без ограничений, отметили в компании.

Представители Binance предупредили, что площадка прекратит поддерживать операции с российским рублем с 31 января 2024 года. Криптобиржа перестанет поддерживать рубль на собственной p2p-платформе и не будет ставить его в торговые пары. Однако пользователям оставят возможность совершать операции с российской валютой на платформе CommEX — перевести рублевые активы можно, привязав аккаунт на Binance к учетной записи площадки.

«Кроме того, пользователи могут выводить российские рубли через фиатных партнеров Binance до 31 января 2024 года 0:00 (UTC), конвертировать российские рубли в криптовалюту с помощью инструмента "Конвертация" или обменять российские рубли на криптовалюту на спотовом рынке Binance», — прокомментировали в Binance.

В сентябре 2023 года Binance объявила о полном уходе из России и продаже бизнеса компании CommEX. По словам директора по соблюдению нормативных требований биржи Ноя Перлмана, работа в стране противоречит «стратегии Binance по соблюдению требований». С 26 августа 2023 года криптобиржа запретила россиянам проводить любые валютные операции, кроме рублевых, а с 15 ноября — прекратила поддержку рублевых депозитов.

Альтернативой Binance для россиян может стать попавшая под санкции США СПБ Биржа. Площадка рассматривает варианты развития нового направления бизнеса, заявил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Представители площадки говорили, что обсуждают переориентацию на цифровые активы, однако до реализации планов пока далеко.