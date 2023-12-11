Крупнейшая криптовалютная биржа перестанет поддерживать операции с рублем

Биржа Binance прекратит поддерживать операции с российским рублем с 31 января

Binance прекратит поддерживать операции с российским рублем с 31 января 2024 года. Об этом сообщили представители крупнейшей криптовалютной биржи.

Криптобиржа перестанет поддерживать рубль на собственной p2p-платформе и не будет ставить его в торговые пары.

Однако пользователям оставят возможность совершать операции с российской валютой на платформе CommEX — перевести рублевые активы можно, привязав аккаунт на Binance к учетной записи площадки.

«Кроме того, пользователи могут выводить российские рубли через фиатных партнеров Binance до 31 января 2024 года 0:00 (UTC), конвертировать российские рубли в криптовалюту с помощью инструмента "Конвертация" или обменять российские рубли на криптовалюту на спотовом рынке Binance», — заявила пресс-служба платформы.

С 15 ноября Binance прекратила поддержку рублевых депозитов. Решение приняли в рамках ухода компании с российского рынка. С 26 августа 2023 года криптобиржа также запретила россиянам проводить любые валютные операции, кроме рублевых.

В сентябре Binance объявила о полном уходе из России и продаже бизнеса компании CommEX. По словам директора по соблюдению нормативных требований биржи Ноя Перлмана, продолжение работы в стране идет вразрез со «стратегией Binance по соблюдению требований».

