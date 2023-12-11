Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
11:04, 11 декабря 2023Экономика

Крупнейшая криптовалютная биржа перестанет поддерживать операции с рублем

Биржа Binance прекратит поддерживать операции с российским рублем с 31 января

Фото: Nick Chong / Unsplash

Binance прекратит поддерживать операции с российским рублем с 31 января 2024 года. Об этом сообщили представители крупнейшей криптовалютной биржи.

Криптобиржа перестанет поддерживать рубль на собственной p2p-платформе и не будет ставить его в торговые пары.
Однако пользователям оставят возможность совершать операции с российской валютой на платформе CommEX — перевести рублевые активы можно, привязав аккаунт на Binance к учетной записи площадки.

«Кроме того, пользователи могут выводить российские рубли через фиатных партнеров Binance до 31 января 2024 года 0:00 (UTC), конвертировать российские рубли в криптовалюту с помощью инструмента "Конвертация" или обменять российские рубли на криптовалюту на спотовом рынке Binance», — заявила пресс-служба платформы.

Материалы по теме:
Как выгодно купить валюту? Криптобиржи, обменники и размер комиссии
Как выгодно купить валюту?Криптобиржи, обменники и размер комиссии
29 ноября 2022
Убежище для инвесторов. Россия может обойти санкции США и Европы. Как в этом помогут криптовалюты?
Убежище для инвесторов.Россия может обойти санкции США и Европы. Как в этом помогут криптовалюты?
22 марта 2022

С 15 ноября Binance прекратила поддержку рублевых депозитов. Решение приняли в рамках ухода компании с российского рынка. С 26 августа 2023 года криптобиржа также запретила россиянам проводить любые валютные операции, кроме рублевых.

В сентябре Binance объявила о полном уходе из России и продаже бизнеса компании CommEX. По словам директора по соблюдению нормативных требований биржи Ноя Перлмана, продолжение работы в стране идет вразрез со «стратегией Binance по соблюдению требований».

Что думаешь? Оцени!
      Вячеслав Агапов
      Обсудить
      Последние новости

      Слова Залужного на Западе сочли готовностью к переговорам с Россией. Что главком ВСУ сказал о ситуации на фронте?

      В России назвали 2023 год особенно тревожным по одной причине

      Россиянам напомнили о важных действиях перед сдачей квартиры в аренду

      В России оценили подорожание елочных игрушек

      Стала известна продолжительность разговора Зеленского и Орбана

      В складских помещениях в Николаевской области произошли пожары

      На Украине заявили о насильной отправке граждан на фронт

      В СПЧ заявили о признании ООН применения Украиной пыток против пленных россиян

      В российском городе второклассник упал на улице в яму с кипятком

      45-летняя Любовь Толкалина показала лицо без макияжа

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости