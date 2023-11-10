Крупнейшая криптовалютная биржа прекратит поддержку депозитов в рублях

Криптобиржа Binance с 15 ноября прекратит поддержку рублевых депозитов

Крупнейшая криптовалютная биржа Binance с 15 ноября прекратит поддержку рублевых депозитов. Решение принято в рамках ухода компании с российского рынка, вывести свои средства пользователи смогут до 31 января 2024 года, уточняется на сайте торговой площадки.

Пользователи с балансом в российских рублях смогут перевести их на биржу CommEX, уточнили представители биржи. Учетную запись CommEX для этого необходимо привязать к аккаунту Binance. Комиссия при этом взиматься не будет.

Имеющиеся средства также можно поменять на криптовалюту или конвертировать в нее, либо вывести рубли через фиатных партнеров торговой площадки. Их названия на сайте биржи не уточняются.

С 26 августа 2023 года Binance запретила россиянам проводить любые валютные операции, кроме рублевых. В сентябре стало известно, что Binance полностью уйдет из России и продаст бизнес компании CommEX. По словам директора по соблюдению нормативных требований биржи Ноя Перлмана, продолжение работы в стране идет вразрез со «стратегией Binance по соблюдению требований». На отключение пользователей от площадки уйдет до одного года, уточнил он, добавив, что клиентские активы при этом не пострадают.

