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14:59, 10 ноября 2023Экономика

Крупнейшая криптовалютная биржа прекратит поддержку депозитов в рублях

Криптобиржа Binance с 15 ноября прекратит поддержку рублевых депозитов

Фото: Dado Ruvic / Reuters

Крупнейшая криптовалютная биржа Binance с 15 ноября прекратит поддержку рублевых депозитов. Решение принято в рамках ухода компании с российского рынка, вывести свои средства пользователи смогут до 31 января 2024 года, уточняется на сайте торговой площадки.

Пользователи с балансом в российских рублях смогут перевести их на биржу CommEX, уточнили представители биржи. Учетную запись CommEX для этого необходимо привязать к аккаунту Binance. Комиссия при этом взиматься не будет.

Имеющиеся средства также можно поменять на криптовалюту или конвертировать в нее, либо вывести рубли через фиатных партнеров торговой площадки. Их названия на сайте биржи не уточняются.

С 26 августа 2023 года Binance запретила россиянам проводить любые валютные операции, кроме рублевых. В сентябре стало известно, что Binance полностью уйдет из России и продаст бизнес компании CommEX. По словам директора по соблюдению нормативных требований биржи Ноя Перлмана, продолжение работы в стране идет вразрез со «стратегией Binance по соблюдению требований». На отключение пользователей от площадки уйдет до одного года, уточнил он, добавив, что клиентские активы при этом не пострадают.

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      Лилиана Набиуллина
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