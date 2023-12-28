Глава СПЧ оценил последствия приравнивания церковью абортов к убийству

Глава СПЧ Фадеев исключил введение уголовного наказания за аборты

В России вряд ли введут уголовную ответственность за аборты. Вероятность этого исключил глава президентского Совета по правам человека Валерий Фадеев в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

Оценивая последствия приравнивания прерывания беременности к убийству Русской православной церковью (РПЦ), общественник не увидел в этой позиции «ничего нового». Он напомнил, что церковь всегда считала, что плод является человеческим организмом. «Что касается последствий юридических, церковь находится в другом пространстве. Юридические аспекты, я думаю, здесь не вопрос церкви, а вопрос гражданский, вопрос цивильный», — заявил он.

Фадеев подчеркнул, что аборты — это моральная, а не правовая проблема.

Ранее стало известно, что РПЦ приравняла к убийству произвольный хирургический или медикаментозный аборт вне зависимости от того, на каком сроке он был совершен. Позиция церкви изложена в документе «О неприкосновенности жизни человека с момента зачатия», одобренном Священным синодом. Из него следует, что на протяжении беременности эмбрион «не должен рассматриваться как часть тела матери, а потому его устранение не должно рассматриваться как "необходимое лечение" матери».

20 декабря патриарх Московский и всея Руси Кирилл в ходе епархиального собрания Москвы заявил, что РПЦ не может признать достаточными меры, принимаемые в России против абортов. По его словам, церковь приветствует усилия государства, направленные на борьбу с прерыванием беременности, однако сама возможность проведения процедуры «все еще допускается законодательством и общественным сознанием, хотя бы даже и с какими-то ограничениями».