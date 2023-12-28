Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
11:41, 28 декабря 2023Россия

Глава СПЧ оценил последствия приравнивания церковью абортов к убийству

Глава СПЧ Фадеев исключил введение уголовного наказания за аборты

Фото: Unsplash

В России вряд ли введут уголовную ответственность за аборты. Вероятность этого исключил глава президентского Совета по правам человека Валерий Фадеев в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

Оценивая последствия приравнивания прерывания беременности к убийству Русской православной церковью (РПЦ), общественник не увидел в этой позиции «ничего нового». Он напомнил, что церковь всегда считала, что плод является человеческим организмом. «Что касается последствий юридических, церковь находится в другом пространстве. Юридические аспекты, я думаю, здесь не вопрос церкви, а вопрос гражданский, вопрос цивильный», — заявил он.

Фадеев подчеркнул, что аборты — это моральная, а не правовая проблема.

Ранее стало известно, что РПЦ приравняла к убийству произвольный хирургический или медикаментозный аборт вне зависимости от того, на каком сроке он был совершен. Позиция церкви изложена в документе «О неприкосновенности жизни человека с момента зачатия», одобренном Священным синодом. Из него следует, что на протяжении беременности эмбрион «не должен рассматриваться как часть тела матери, а потому его устранение не должно рассматриваться как "необходимое лечение" матери».

Материалы по теме:
«У врачей уже руки огрубели» Россиянок хотят лишить безопасных абортов. Что не так с операциями, которые проводят по ОМС?
«У врачей уже руки огрубели»Россиянок хотят лишить безопасных абортов. Что не так с операциями, которые проводят по ОМС?
21 декабря 2023
По всей России выступают против запрета абортов Что говорят врачи, демографы и активисты?
По всей России выступают против запрета абортовЧто говорят врачи, демографы и активисты?
24 ноября 2023
Патриарх Кирилл хочет запретить «склонение» россиянок к абортам. Почему это навредит женщинам?
Патриарх Кирилл хочет запретить «склонение» россиянок к абортам.Почему это навредит женщинам?
13 ноября 2023

20 декабря патриарх Московский и всея Руси Кирилл в ходе епархиального собрания Москвы заявил, что РПЦ не может признать достаточными меры, принимаемые в России против абортов. По его словам, церковь приветствует усилия государства, направленные на борьбу с прерыванием беременности, однако сама возможность проведения процедуры «все еще допускается законодательством и общественным сознанием, хотя бы даже и с какими-то ограничениями».

Что думаешь? Оцени!
      Константин Лысяков
      Комментарии отключены
      Последние новости

      В Якутии самолет с десятками пассажиров сел на замерзшую реку. Что об этом известно?

      Эксперт оценил решение ЦБ навсегда отменить комиссии за переводы самому себе

      Названы последствия захвата Россией арсенала западного оружия для ВСУ

      У Никаса Сафронова украли NFT-елку за три миллиона рублей

      Ереван устроил неприятную беседу бывшим карабахским чиновникам

      20-летний петербуржец оказался в реанимации после ужина с девушкой

      Куры в России начали хуже нести яйца

      Лавров рассказал о целесообразности российской военной базы в Армении

      Медведев назвал смещение режима на Украине одной из целей 2024 года

      Медведев назвал три цели России в рамках СВО на 2024 год

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости