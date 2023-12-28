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09:15, 28 декабря 2023Россия

В РПЦ приравняли произвольный аборт к убийству

В РПЦ приравняли произвольный хирургический или медикаментозный аборт к убийству

Фото: Сергей Коньков / Коммерсантъ

Русская православная церковь (РПЦ) приравнивает к убийству произвольный хирургический или медикаментозный аборт вне зависимости от того, на каком сроке он был совершен. Об этом говорится в документе, одобренном Священным синодом РПЦ, передает ТАСС.

Документ «О неприкосновенности жизни человека с момента зачатия» разработали Межсоборным присутствием РПЦ. Его должны утвердить Архиерейским собором «в качестве разъяснения и развития соответствующих положений Основ социальной концепции Русской православной церкви».

В РПЦ назвали неприемлемым аргумент, согласно которому аборт можно делать до того момента, как эмбрион обретает жизнеспособность — то есть может выжить вне организма матери с учетом медицинской реабилитации. Там также заверили, что в течение беременности формируется новый человек как и до наступления жизнеспособности, так и после, поэтому плод в утробе матери имеет право на жизнь.

Уникальный геном отличает эмбрион от любой клетки организма отца или матери. На всем протяжении внутриутробного развития новый человеческий организм не должен рассматриваться как часть тела матери, а потому его устранение не должно рассматриваться как "необходимое лечение" матери. Родители несут перед Богом ответственность за развитие и защиту нерожденного человека

одобренный Священным синодом РЦП документ

Русская православная церковь является сторонником радикальных мер борьбы с абортами. Там считают недостаточными меры, принимаемые в стране против абортов, заявлял патриарх Московский и всея Руси Кирилл в декабре этого года. До этого он призвал российские регионы распространить практику введения наказания за склонение женщин к аборту. Необходимость этого он объяснил существование в России «проблемы с популяцией».

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13 декабря в Госдуму внесли законопроект об исключении частных клиник из числа медицинских организаций, имеющих право делать аборты. Президент России Владимир Путин предрек последствия в случае запрета абортов в частных клиниках России и напомнил, что случилось после начала антиалкогольной кампании в СССР в 1980-х годах. Путин также призвал соблюдать права женщин в вопросе абортов, при этом подчеркнув, что, если женщины сохраняли жизнь детям, демографическая проблема решилась бы.

На фоне слов главы государства власти ряда регионов начали пересматривать свою позицию касательно вопроса запрета абортов в частных клиниках. Так, инициативу по запрету абортов в Нижегородской области начали связывать с претензиями к качеству процедуры в частных клиниках. Помимо этого, отрицать рекомендацию, которая запрещает аборты в частных клиниках, начали в Челябинской области.

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      Анастасия Шейкина
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