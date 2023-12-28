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15:54, 28 декабря 2023Экономика

Резервы Центробанка Турции достигли максимума

Резервы Центробанка Турции достигли рекордных 145,5 миллиарда долларов

Фото: Cagla Gurdogan / Reuters

К концу года резервы турецкого Центробанка достигли 145,5 миллиарда долларов, что стало историческим максимумом. С конца мая, когда изменилась экономическая и финансовая политика страны, они выросли на 47 миллиардов. Об этом со ссылкой на данные местных СМИ сообщает РИА Новости.

С июня турецкий регулятор заявил о начале цикла ужесточения денежно-кредитной политики (ДКП) для борьбы с инфляцией, что прямо противоречило подходу президента страны Реджепа Тайпа Эрдогана в последние годы.

С того момента процентная ставка в стране выросла с 8,5 до 42,5 процента. Вместе с тем в Центробанке указывают, что ожидания по инфляции начали проявлять признаки улучшения, в связи с чем завершение цикла ужесточения ДКП уже близко.

Ранее министр финансов России Антон Силуанов заявил, что правительство не допустит полного исчерпания Фонда национального благосостояния (ФНБ) в предстоящем году. По его словам, если расходы из него превысят ожидаемый уровень, что может случиться из-за слишком значительного падения цен на нефть, то власти задействуют другие меры по балансировке. Какие именно, глава ведомства не уточнил.

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      Платон Щукин
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