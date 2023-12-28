Назван универсальный способ получить максимум удовольствия в постели

Специалистка по сексу и отношениям Лена Эльхатиб назвала универсальный способ, который поможет улучшить сексуальную жизнь и получить максимум удовольствия в постели. Ее совет цитирует Mashable.

Эльхатиб подчеркнула, что те, кто испытывает оргазм при мастурбации, могут достичь его и с партнером. Если с этим возникают трудности, она посоветовала попробовать взаимную мастурбацию, а также поэкспериментировать с секс-игрушками. В случае если эти способы не помогают, она рекомендовала позаботиться об эмоциональной безопасности.

Наш мозг — самый большой половой орган, поэтому если что-то его тревожит, это повлияет на половую жизнь Лена Эльхатиб психотерапевт по сексу и отношениям

Эльхатиб указала, что получить наслаждение в постели невозможно, если человек напрягается и не чувствует себя в безопасности. По ее словам, негативные ощущения могут быть спровоцированы психологической травмой или осуждением. Поэтому, чтобы наладить интимную жизнь, специалистка посоветовала сначала разобраться с этими проблемами.

Ранее сексолог Тара Сувиняттичайпорн назвала четыре шага, которые помогут партнерам улучшить их сексуальную жизнь. По ее словам, сначала нужно вспомнить, что им нравится в занятиях сексом с партнером, а потом подумать, какие моменты нужно исправить.