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07:15, 29 декабря 2023Забота о себе

Назван универсальный способ получить максимум удовольствия в постели

Фото: Unsplash

Специалистка по сексу и отношениям Лена Эльхатиб назвала универсальный способ, который поможет улучшить сексуальную жизнь и получить максимум удовольствия в постели. Ее совет цитирует Mashable.

Эльхатиб подчеркнула, что те, кто испытывает оргазм при мастурбации, могут достичь его и с партнером. Если с этим возникают трудности, она посоветовала попробовать взаимную мастурбацию, а также поэкспериментировать с секс-игрушками. В случае если эти способы не помогают, она рекомендовала позаботиться об эмоциональной безопасности.

Наш мозг — самый большой половой орган, поэтому если что-то его тревожит, это повлияет на половую жизнь

Лена Эльхатибпсихотерапевт по сексу и отношениям

Эльхатиб указала, что получить наслаждение в постели невозможно, если человек напрягается и не чувствует себя в безопасности. По ее словам, негативные ощущения могут быть спровоцированы психологической травмой или осуждением. Поэтому, чтобы наладить интимную жизнь, специалистка посоветовала сначала разобраться с этими проблемами.

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Ранее сексолог Тара Сувиняттичайпорн назвала четыре шага, которые помогут партнерам улучшить их сексуальную жизнь. По ее словам, сначала нужно вспомнить, что им нравится в занятиях сексом с партнером, а потом подумать, какие моменты нужно исправить.

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      Алиса Дмитриева
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