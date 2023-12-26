Парам подсказали способы улучшить сексуальную жизнь и сохранить отношения

Если партнеры редко занимаются сексом и ссорятся из-за этого, им нужно пересмотреть отношение к интимной сфере, чтобы сохранить отношения. Об этом заявила секс-эксперт, сексолог Тара Сувиняттичайпорн, пишет издание Daily Star.

Сувиняттичайпорн отметила, что к улучшению сексуальной жизни следует относиться так же серьезно, как и к решению придерживаться правильного питания или вести активный образ жизни. Однако прежде чем приступать к переменам, сексолог посоветовала понять, что послужило причиной возникновения интимных проблем. Она заявила, что хороший способ сделать это — честно поговорить, и предложила список вопросов, на которые парам нужно ответить во время беседы.

Для начала Сувиняттичайпорн посоветовала вспомнить, что партнеров устраивает в их интимной жизни, далее назвать по одному слову, которое лучше всего описывает эротическую сторону их отношений. После этого, продолжила сексолог, нужно придумать три незначительных действия для себя, которые улучшат эротическую жизнь, и еще три действия надо предложить сочинить партнеру. Последняя рекомендация специалистки — подумать о новой эротической теме, которую хотелось бы попробовать в спальне.

Сувиняттичайпорн указала, что, ответив на эти вопросы и сравнив ответы, партнеры смогут понять причины затруднений в интимной жизни и устранить их.

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