В России пойдет под суд обвиняемая в терроризме гражданка Украины

В Запорожской области осудят гражданку Украины, обвиняемую в терроризме

Прокуратура Запорожской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу гражданки Украины Ирины Кулиш, обвиняемой в терроризме, и направила материалы в суд. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Генпрокуратуре РФ.

Женщина обвиняется по статьям об участии в террористическом сообществе, приготовлении к совершению террористического акта, незаконном приобретении и хранении взрывных устройств, а также незаконном приобретении и хранении без цели сбыта наркотических средств. Ее дело будет рассмотрено в Южном окружном военном суде.

По версии следствия, неустановленные лица создали террористическое сообщество против интересов России, в которое вошла и обвиняемая. В целях совершения теракта осенью 2022 года Кулиш получила от другого участника сообщества данные о местонахождении тайника с самодельным взрывным устройством, однако не смогла попасть в помещение из-за сотрудников правоохранительных органов, которые его охраняли.

Во время обысков по месту жительства женщины силовики обнаружили и изъяли взрывное устройство мощностью около одного килограмма в тротиловом эквиваленте, а также наркотическое средство.

Ранее в Саратове мужчина поджег дверь Музея истории специальной военной операции и попал под статью о терроризме.