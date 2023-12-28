Появились подробности о найденной с переломанными ногами у подъезда россиянке

E1.ru: пьяная екатеринбурженка прыгнула с сыном из окна и переломала ноги

Пьяная жительница Екатеринбурга прыгнула с сыном из окна и переломала ноги. Ее раздетую вместе с ребенком нашел сосед у подъезда дома на улице Опалихинской. Такие подробности о происшествии появились у портала E1.ru.

Россиянин сразу же вызвал бригаду скорой помощи. Пострадавшую с сыном пустили в подъезд, чтобы отогреться. Женщина буквально заползала в дом по лестнице.

Выяснилось, что она сломала ноги из-за того, что в алкогольном психозе выпрыгнула с мальчиком из окна.

Жительницу Екатеринбурга увезли в психиатрический диспансер. В пресс-службе свердловского Минздрава пояснили, что ее ребенку не потребовалась госпитализация, его передали соцслужбам.

Позже врачи подчеркнули, что горожанку перевезли в реанимацию. Ребенок в нормальном состоянии, травм у него не обнаружили.

Руководитель пресс-службы областного ГУ МВД Валерий Горелых отметил, что мальчика передали отцу.

Ранее сообщалось, что жительница Южно-Сахалинска на камеру издевалась над шестилетним сыном-аутистом.