Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
09:41, 28 декабря 2023Россия

Появились подробности о найденной с переломанными ногами у подъезда россиянке

E1.ru: пьяная екатеринбурженка прыгнула с сыном из окна и переломала ноги

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

Пьяная жительница Екатеринбурга прыгнула с сыном из окна и переломала ноги. Ее раздетую вместе с ребенком нашел сосед у подъезда дома на улице Опалихинской. Такие подробности о происшествии появились у портала E1.ru.

Россиянин сразу же вызвал бригаду скорой помощи. Пострадавшую с сыном пустили в подъезд, чтобы отогреться. Женщина буквально заползала в дом по лестнице.

Выяснилось, что она сломала ноги из-за того, что в алкогольном психозе выпрыгнула с мальчиком из окна.

Жительницу Екатеринбурга увезли в психиатрический диспансер. В пресс-службе свердловского Минздрава пояснили, что ее ребенку не потребовалась госпитализация, его передали соцслужбам.

Позже врачи подчеркнули, что горожанку перевезли в реанимацию. Ребенок в нормальном состоянии, травм у него не обнаружили.

Руководитель пресс-службы областного ГУ МВД Валерий Горелых отметил, что мальчика передали отцу.

Ранее сообщалось, что жительница Южно-Сахалинска на камеру издевалась над шестилетним сыном-аутистом.

Что думаешь? Оцени!
      Анна Щербакова
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Батальон из бывших украинских пленных принял первый бой с ВСУ. В отряде рассказали, как это было

      В правительстве назвали причину подорожания новогоднего стола

      Россиянам назвали способы правильно подготовиться к ремонту

      Россиянин похитил девушку на почве ревности и избивал ее в течение дня

      Появились подробности о снятых с поезда Москва — Симферополь детях

      США предложили изучить способы изъять заблокированные активы России

      В Конгрессе проверят данные о сговоре Байдена по делу его сына Хантера

      В России решили заманить иностранных инвесторов длинными визами

      Рост экономики России замедлился

      Россиянин описал катание на лыжах в Сочи фразой «цены как в Куршевеле»

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости