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01:10, 28 декабря 2023Россия

ЕСПЧ назвали штампующим антироссийские решения бешеным принтером

Замглавы МИД Вершинин назвал ЕСПЧ принтером, штампующим антироссийские решения
Сергей Вершинин

Сергей Вершинин. Фото: Pavel Kashaev / Globallookpress.com

Заместитель главы МИД России Сергей Вершинин назвал Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) принтером, который только и делает, что штампует различные антироссийские решения. Об этом он рассказал в интервью «Известиям».

По словам дипломата, Совет Европы полностью себя дискредитировал и продолжает деградировать. Он отметил, что Запад установил контроль над организацией и теперь используют ее как инструмент в гибридной войне против Москвы.

«А Европейский суд по правам человека и вовсе превратился в "бешеный принтер", штампующий решения по политически заряженным жалобам против России», — заявил Вершинин.

Ранее ЕСПЧ по жалобе панк-группы Pussy Riot на запрет регистрации некоммерческой правозащитной организации (НКО) решил обязать Россию выплатить ее участникам более 24 тысяч евро компенсации.

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