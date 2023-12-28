ЕСПЧ назвали штампующим антироссийские решения бешеным принтером

Замглавы МИД Вершинин назвал ЕСПЧ принтером, штампующим антироссийские решения

Заместитель главы МИД России Сергей Вершинин назвал Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) принтером, который только и делает, что штампует различные антироссийские решения. Об этом он рассказал в интервью «Известиям».

По словам дипломата, Совет Европы полностью себя дискредитировал и продолжает деградировать. Он отметил, что Запад установил контроль над организацией и теперь используют ее как инструмент в гибридной войне против Москвы.

«А Европейский суд по правам человека и вовсе превратился в "бешеный принтер", штампующий решения по политически заряженным жалобам против России», — заявил Вершинин.

Ранее ЕСПЧ по жалобе панк-группы Pussy Riot на запрет регистрации некоммерческой правозащитной организации (НКО) решил обязать Россию выплатить ее участникам более 24 тысяч евро компенсации.