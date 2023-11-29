ЕСПЧ решил взыскать с России компенсацию группе Pussy Riot

ЕСПЧ решил взыскать с России компенсацию Pussy Riot за отказ регистрировать НКО

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) по жалобе панк-группы Pussy Riot на запрет регистрации некоммерческой правозащитной организации (НКО) решил взыскать с России более 24 тысяч евро компенсации. Об этом сообщает РИА Новости.

Участники группы обратились в ЕСПЧ в связи с тем, что им отказали в регистрации НКО «Зона права», в рамках которого планировалось оказывать юридическую помощь заключенным. В регистрации было отказано из-за несоответствия поданных документов и статуса организации.

По мнению европейского суда, он обладает юрисдикцией для рассмотрения данного дела, поскольку события относятся к периоду до 16 сентября 2022 года.

Ранее Мосгорсуд отменил отказ столичного суда заочно арестовать одну из основательниц Pussy Riot Надежду Толоконникову (признана Минюстом РФ иноагентом), по делу об оскорблении чувств верующих. Судья отправил Толоконникову под арест заочно на два месяца. Уголовное дело в отношении Толоконниковой было возбуждено в марте после ее публикации в социальных сетях.

15 марта 2022 года Москва официально вышла из Совета Европы и Европейской конвенции по правам человека, направив уведомление соответствующей нотой. В тот же день комитет министров приостановил членство страны в организации с 16 марта. В июне президент Владимир Путин подписал закон, позволяющий не исполнять решения ЕСПЧ, принятые после 15 марта.

В декабре 2022 года замглавы МИД Сергей Вершинин заявил, что Россия отказывается исполнять принятые после 15 марта 2022 года решения ЕСПЧ и считает вопрос закрытым.