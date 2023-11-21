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14:14, 21 ноября 2023Силовые структуры

Одну из основательниц Pussy Riot Толоконникову заочно арестовали в России

Мосгорсуд заочно арестовал участницу Pussy Riot Толоконникову на два месяца

Фото: Fabrizio Bensch / Reuters

Мосгорсуд отменил отказ столичного суда заочно арестовать одну из основательниц Pussy Riot Надежду Толоконникову (признана Минюстом РФ иноагентом), по делу об оскорблении чувств верующих. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на пресс-службу суда.

Судья отправил Толоконникову под арест заочно на два месяца.

Уголовное дело в отношении Толоконниковой было возбуждено в марте после ее публикации в социальных сетях. В рамках указанного дела прошла серия обысков. Место их проведения, а также содержание постов не раскрывается.

Ранее прокуратура подала апелляцию на отказ столичного суда выдать санкцию на заочный арест участницы Pussy Riot. Ведомство обжаловало постановление, которое не удовлетворило ходатайство следователей.

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