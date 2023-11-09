Прокуратура подала жалобу на отказ суда в аресте участницы Pussy Riot

Прокуратура Москвы обжаловала отказ в аресте участницы Pussy Riot Толоконниковой

Прокуратура подала апелляционное представление на отказ столичного суда выдать санкцию на заочный арест одной из основательниц Pussy Riot, Надежды Толоконниковой (признана Минюстом РФ иноагентом), по уголовному делу об оскорблении чувств верующих. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на суд.

Надзорное ведомство обжалует постановление Бабушкинского суда Москвы, который не удовлетворил соответствующее ходатайство следственных органов.

Заседание состоялось 1 марта, когда Следственный комитет России (СКР) потребовал заочно арестовать Толоконникову.

Уголовное дело против нее об оскорблении чувств верующих было возбуждено в марте. Основанием для этого стали публикации Толоконниковой в социальных сетях. В рамках уголовного дела прошла серия обысков.

Толоконникова в настоящее время живет в США. 29 марта МВД России объявило ее в розыск.

Pussy Riot — скандально известная в России панк-группа, участницы которой в феврале 2012 года провели акцию «Панк-молебен» в храме Христа Спасителя в Москве, за что получили по два года колонии. Позже Мосгорсуд заменил одной из них — Екатерине Самуцевич — реальное наказание на условное. Толоконникова и Мария Алехина были амнистированы в декабре 2013 года.