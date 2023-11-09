Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
10:22, 9 ноября 2023Силовые структуры

Прокуратура подала жалобу на отказ суда в аресте участницы Pussy Riot

Прокуратура Москвы обжаловала отказ в аресте участницы Pussy Riot Толоконниковой

Фото: Филипп Киреев / ТАСС

Прокуратура подала апелляционное представление на отказ столичного суда выдать санкцию на заочный арест одной из основательниц Pussy Riot, Надежды Толоконниковой (признана Минюстом РФ иноагентом), по уголовному делу об оскорблении чувств верующих. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на суд.

Надзорное ведомство обжалует постановление Бабушкинского суда Москвы, который не удовлетворил соответствующее ходатайство следственных органов.

Заседание состоялось 1 марта, когда Следственный комитет России (СКР) потребовал заочно арестовать Толоконникову.

Уголовное дело против нее об оскорблении чувств верующих было возбуждено в марте. Основанием для этого стали публикации Толоконниковой в социальных сетях. В рамках уголовного дела прошла серия обысков.

Толоконникова в настоящее время живет в США. 29 марта МВД России объявило ее в розыск.

Pussy Riot — скандально известная в России панк-группа, участницы которой в феврале 2012 года провели акцию «Панк-молебен» в храме Христа Спасителя в Москве, за что получили по два года колонии. Позже Мосгорсуд заменил одной из них — Екатерине Самуцевич — реальное наказание на условное. Толоконникова и Мария Алехина были амнистированы в декабре 2013 года.

Что думаешь? Оцени!
      Любовь Ширижик
      Обсудить
      Последние новости

      В России за участие в СВО помиловали преступника, шесть часов убивавшего свою девушку. Что об этом известно?

      Москвичей предупредили о ливнях

      Россиянам перечислили ускоряющие старение привычки

      Бывшего президента премии «Грэмми» обвинили в изнасиловании

      Сын Трампа раскритиковал помощь Украине

      Жительница Крыма лишилась полквартиры во время мытья в душе

      Набиуллина назвала основную проблему российской экономики

      Путин и Токаев послушали гимны России и Казахстана

      Раскрыты новые подробности скандального увольнения Беллы Хадид из Dior

      Обнаружены доказательства существования полярной планеты

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости