МВД объявило в розыск участницу Pussy Riot Надежду Толоконникову

МВД объявило в розыск признанную иноагентом участницу Pussy Riot Надежду Толоконникову

МВД объявило в розыск участницу группы Pussy Riot Надежду Толоконникову (признана иноагентом Минюстом России). Об этом сообщает ТАСС.

Ей вменяют совершение преступления по уголовной статье. Фабула дела пока не раскрывается.

1 марта 2023 года в Москве СКР возбудил в отношении Толоконниковой уголовное дело об оскорблении чувств верующих. Основанием для этого стали публикации Толоконниковой в социальных сетях. В рамках уголовного дела уже прошла серия обысков. Место их проведения, так же как и содержание постов, не уточняется. Сама фигурантка живет США.

В 2012 году трех участниц скандальной группы Pussy Riot, Надежду Толоконникову, Марию Алехину и Екатерину Самуцевич, осудили за акцию в храме Христа Спасителя в Москве. Их приговорили к двум годам колонии общего режима, однако в декабре 2013 года отпустили по амнистии.