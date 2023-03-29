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15:28, 29 марта 2023Силовые структуры

МВД объявило в розыск участницу Pussy Riot Надежду Толоконникову

МВД объявило в розыск признанную иноагентом участницу Pussy Riot Надежду Толоконникову

Фото: Evan Agostini / Invision / AP

МВД объявило в розыск участницу группы Pussy Riot Надежду Толоконникову (признана иноагентом Минюстом России). Об этом сообщает ТАСС.

Ей вменяют совершение преступления по уголовной статье. Фабула дела пока не раскрывается.

1 марта 2023 года в Москве СКР возбудил в отношении Толоконниковой уголовное дело об оскорблении чувств верующих. Основанием для этого стали публикации Толоконниковой в социальных сетях. В рамках уголовного дела уже прошла серия обысков. Место их проведения, так же как и содержание постов, не уточняется. Сама фигурантка живет США.

В 2012 году трех участниц скандальной группы Pussy Riot, Надежду Толоконникову, Марию Алехину и Екатерину Самуцевич, осудили за акцию в храме Христа Спасителя в Москве. Их приговорили к двум годам колонии общего режима, однако в декабре 2013 года отпустили по амнистии.

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Елизавета Новикова
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